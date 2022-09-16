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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1775 أمبول عقار مخدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بالغربية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (صاحب محل لبيع المُستلزمات الطبية "كائن بدائرة قسم شُرطة أول المحلة بالغربية" ) بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (1775أمبول لعقار مخدر) محظور تداوله خارج الصيدليات والمستشفيات الحكومية.. وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الغش التجارى شرطة التموين الغربية الأدوية الم خدرة

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