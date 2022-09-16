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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا أتعاطى المخدرات.. نهى العمروسي تعلق لأول مرة على قضية ابنتها| تفاصيل

الفنانة “نهى العمروسي”
الفنانة “نهى العمروسي”

حلت الفنانة “نهى العمروسي” ضيفة ببرنامج “كلام الناس”، وتحدثت عن حياتها الشخصية وقضية ابنتها، ودخولها السجن وحقيقة تعاطيها المخدرات.


نهى العمروسي عن قضية ابنتها نازلي: غلطت في تربيتها.. فيديو
 

حلت الفنانة نهى العمروسى، ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، متحدثة عن مشوارها الفنى، وسبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرا.
وأكدت العمروسى، أن ابنتها نازلي مصطفى كريم، استطاعت تجاوز أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021 .

وتابعت العمروسى قائلة: أنها خلال أزمة أبنتها لم تصرح بأى تصريح، معقبة:" غلطت فى تربية بنتى وغلطات كبيرة كمان ولكن لم أقصد".

 


اللى عايز يشتم يشتم..نهى العمروسي:لم اتعاطى مخدرات وأصيبت بمرض أم كلثوم


أكدت نهى العمروسى، أنها ظلمت فى دخولها السجن، معقبة:" عملت تحليل  وأثبت أنني لا أتعاطى المخدرات ولا سجاير ".

وتابعت العمروسى قائلة:"انا مش فى موقع دفاع عن النفس اللى عايز يشتم يشتم كل اللى حصلى مرض فى عينى زى مرض أم كلثوم وقالوا دا سبب مخدرات".
 

مش هـ هزأ نفسي .. نهى العمروسي : عرفت قيمتي لما كبرت |فيديو

أكدت نهى العمروسى، أن ابتعادها عن الفن بسبب قلة الأعمال الفنية التى تعرض عليها، إضافة إلى عدم مناسبتها مع تاريخها الفنى.

وتابعت العمروسى قائلة:" مش هـ هزأ نفسى فى اعمال مش مناسبة، قاعدة محترمة نفسي ومحترمة الجمهور".

وأضافت نهى العمروسى، أنها لا تكترث إلى عدم التقدير، ولا تكترث لقلة الأعمال التى تعرض عليها، معقبة:" الاول كنت بعيط وبتقهر، لما كبرت عرفت قيمة نفسى ومش فارقة".

جبت مصايب لنفسى كتير.. نهى العمروسي: توقعت سجنى قبلها بشهر .. فيديو


أكدت نهى العمروسى، أنه صرحت قبل ذلك بأنها ظلمت نفسها ولم يظلمها أحد، معقبة:" جبت لنفسى مصائب كتيرة".

وتابعت العمروسى: أشعر أن حظى فى الحياة قليل ولكن أتحمل وأتقبل ما يحدث دائما.

وأضافت نهى العمروسى، أنه قبل سجنها توقعت ماذا سيحدث لها لدرجة أنها تحدثت إلى صديقتها تليفونيا وأخبرتها أنها تتوقع كتابة مانشيت بعنوان “القبض على نهى العمروسى مع مجموعة شباب”، الأمر الذى حدث بعد المكالمة بشهر . 
 

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