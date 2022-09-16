حقوق النواب: تقرير هيومن رايتس ووتش عن قمة المناخ مضلل

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب انتقادات حادة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر عن قمة المناخ العالمية التى ستنعقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل الذي اتهمت فيه مصر بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية واصفاً هذا التقرير بالمفبرك والمضلل والممهور بخبر اخوانى .

وقال رضوان في بيان، اليوم، إن أكبر دليل على ذلك أن تقرير المنظمة تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والاكاذيب والمعلومات غير الدقيقة والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر مؤكداً هذا الأمر لا اساس له من الصحة خاصة قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر .

وأضاف طارق رضوان أن العالم كله على وعى وادراك كاملين بأن هذه المنظمة المشبوهة دأبت على اصدار مثل هذه التقارير المضللة والكاذبة ضد مصر، معرباً عن أسفه الشديد لصدور هذا التقرير الكاذب في وقت يحتاج فيه العالم كله إلى التكاتف لانجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ .