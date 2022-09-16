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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 سنوات بدون إنجاب.. رامي جمال أجبر طليقته على الاعتزال بسبب الأولاد

رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته

طلاق رامي جمال من زوجته ناريمان.. أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان،  عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامى جمال".

وكتبت ناريمان قائلة" تم الطلاق بيني وبين رامى اتمنى له كل الخير واتمنى يكون سعيد فى حياته الجديدة واتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".
 

رامي جمال وزوجته

وفي مفارقة غريبة أجبر رامي جمال زوجته على إعتزال  الغناء وصرح من قبل الطلاق في أحد البرامج وقال:" الوسط صعب على النساء وفي حالة تواجدنا سويا في الوسط لن يتمكن احدنا للتفرغ للأولاد"، ولكنهما لما ينجبا في فترة زواجهما التي استمرت ٨ سنوات.

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رامي جمال والمطرب النقاش

ومن ناحية اخرى نشر الفنان رامي جمال، فيديو، بصحبة “المطرب النقاش” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقال رامي جمال، من خلال الفيديو،: “عشان الناس اللي فاكرة اني بضيع وقت، أنا مع أحمد وقعدنا مع ناس مهمة كتير واستنوا أغنيتين، واحدة لينا مع بعض، وواحدة أحمد هيغنيها لوحده”.

يذكر أن الفنان رامي جمال كشف عن سبب مقابلته لـ أحمد سالم “المطرب النقاش”، الذي تصدر تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامي جمال فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “أحمد فنان بدرجة مشوفتهاش في حياتي، ربنا كاتب له قبول، والناس بتحبه وبتدعمه، في ناس فرحانة وبتقولي شكرا إنك بتساعد أحمد، أنا مش بساعد أحمد، أنا بساعد نفسي كفنان وملحن ومطرب إن الوسط الفني لما يكون فيه صوت زي أحمد؛ بيرتقي بالوسط الفني كله، وده إحنا محتاجينه”.

وتابع رامي جمال: “وإني أساعد أحمد في مشواره الفني دي حاجة بسيطة وبساعد أحمد لما شوفت الفيديو قبل ما يطلع تريند لأن مش شخصيتي أعمل الحاجة علشان التريند، وبطمن كل الموهوبين أن لو ليك الفرصة ربنا هيكرمك زي أحمد بعد سنة ونص الفيديو انتشر، وربنا أراد أنه يتشاف وزي ما ربنا وقفني جنب أحمد هيوقفلكوا ناس وبشكر كل الناس اللي كلمتني وشركات الإنتاج اللي عوزين يقفوا معايا في مشروع أحمد”.

رامي جمال
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