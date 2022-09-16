عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حققت تقدماً كبيراً في ملف الصادرات الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان وصول الصادرات الزراعية لـ 4 ملايين و700 ألف و732 طن من المنتجات الزراعية، دلالة واضحة على جهود الدولة المصرية في تعزيز ملف تصدير الحاصلات الزراعية والعمل على الحد من الاستيراد.

وأشار الصمودي لـ صدى البلد" إلى اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، وما تبذله في سبيل تقديم الدعم من أجل زيادة حجم الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية، ناهيك عن اهتمامها أيضا بتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة فى مختلف الأسواق العالمية.

واكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية ما قامت به الدولة فى التوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، والذي كان له دور في تنويع المحاصيل المزروعة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، واتاحة المزيد من الفرص التصديرية.

واختتم عضو البرلمان أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى ملف الصادرات الزراعية، مطالبا بضرورة الاستمرار في العمل من أجل الحفاظ على هذا التقدم والوصول لأسواق جديدة من مختلف الأنحاء.
 

مجلس النواب البرلمان النائب محمد سعد الصمودي صادرات مصر الزراعية الحاصلات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

فتاتان سيئتا السمعة تشعلان معركة أرض اللواء في خناقة على شاب.. القصة الكاملة

مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم.. قصة دعابة| هل تتحقق؟

بعد 21 عامًا من دور حمودة | ظهور صادم لـ بطل فيلم الساحر

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

عمره 20 عاما.. الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد| تفاصيل

التربية الجنسية في المناهج .. قرار مفاجئ من وزارة التعليم لهذا السبب

ترشيحاتنا

تقليل الاغتراب .. ساعات قليلة تفصلنا عن الغلق | الحق الآن

الذهب يستقر فى الختام .. تعرف على سعر عيار 21

ضحية شرطة الأخلاق.. غضب ومظاهرات في إيران بعد وفاة شابة اعتُقلت بسبب حجابها

مصر للطيران تحتفل بـ لقب الدوري مع بعثة الزمالك فوق السحاب

لمذاكرة أقوى| 5 محاذير للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد .. فيديو

Activision تكشف ميزات عظيمة للعبة Call of Duty Warzone Mobile المخصصة للهواتف..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا تثير ضجة بإطلالة لافتة.. شاهد

كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث بأختها الوحيدة؟

بحذاء غريب.. هيفاء وهبى تثير جدلا في أحدث ظهور|شاهد

ورث ولا هدية.. سر ارتداء كيت ميدلتون بروش الملكة اليزابيث بعد موتها

فيديو

أكشن سابع مرة.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت مطالبا بوديعته

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

ماذا قال الكرملين عن محاولة اغتيال بوتين؟؟

الحمد لله اننا مخلفناش.. كواليس إنفصال رامى جمال عن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ