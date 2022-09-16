برلماني: مصر حققت تقدماً كبيراً في ملف الصادرات الزراعية

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان وصول الصادرات الزراعية لـ 4 ملايين و700 ألف و732 طن من المنتجات الزراعية، دلالة واضحة على جهود الدولة المصرية في تعزيز ملف تصدير الحاصلات الزراعية والعمل على الحد من الاستيراد.

وأشار الصمودي لـ صدى البلد" إلى اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، وما تبذله في سبيل تقديم الدعم من أجل زيادة حجم الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية، ناهيك عن اهتمامها أيضا بتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة فى مختلف الأسواق العالمية.

واكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية ما قامت به الدولة فى التوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، والذي كان له دور في تنويع المحاصيل المزروعة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، واتاحة المزيد من الفرص التصديرية.

واختتم عضو البرلمان أن مصر حققت تقدماً كبيراً فى ملف الصادرات الزراعية، مطالبا بضرورة الاستمرار في العمل من أجل الحفاظ على هذا التقدم والوصول لأسواق جديدة من مختلف الأنحاء.

