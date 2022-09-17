بعد قصف إسرائيل لدمشق.. سوريا: مقتل 5 عسكريين ووقوع خسائر مادية

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن القصف الذي شنته إسرائيل منذ لحظات على العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 5 عسكريين.

وقالت "سانا" في بيان لها: "مقتل 5 عسكريين ووقوع خسائر مادية جراء الهجوم الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق والهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض المناطق جنوبي العاصمة".

من جانبه، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق استهدف مناطق تتمركز فيها مليشيات إيرانية، مشيرًا إلى مقتل 7 أشخاص من المليشيات.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوعين على هجوم استهدف مطار حلب وتسبب بإخراجه من الخدمة.

انسحاب حزب الله

والخميس، أكد مسؤول عسكري في إسرائيل في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه دولة الاحتلال رصدت انسحاب عناصر من مليشيات حزب الله وفصائل إيرانية أخرى من مواقع في سوريا بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضدهم في الأسابيع الأخيرة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن "إيران تحولت من رصيد لسوريا إلى عبء، وتدفع سوريا أثمانا متزايدة بسبب الوجود الإيراني على أراضيها، لحرب ليست علاقة لها بها".

مصانع صواريخ

من جانبه اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إيران، يوم الاثنين الماضي، بتحويل مواقع عسكرية في سوريا إلى مصانع صواريخ، مشيرًا إلى أن المنشآت العسكرية في سوريا تستخدم لتصنيع صواريخ لصالح حزب الله اللبناني وفصائل إيرانية أخرى في المنطقة، لافتًا إلى أن هذه المواقع تشكل "تهديدا محتملا للمنطقة ولإسرائيل".

كما أضاف أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة في بناء صناعات متطورة في اليمن ولبنان أيضا، مشيرًا إلى أنه يجب وقف ذلك.

وأشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أن الهجمات الجوية الإسرائيلية في السنوات الماضية "ركزت على الوجود الإيراني والبنية التحتية الإيرانية في سوريا والتموضع الإيراني وليس فقط على إحباط التهريب".

وتابعت: " وبالإضافة إلى ذلك، رصدت إسرائيل انخفاضا كبيرا في عدد رحلات الشحن الجوية المستخدمة لتهريب الأسلحة من إيران إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية".

وكانت إسرائيل أعلنت مرارا إنها لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا أو استخدام سوريا كممر للأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان.