سوريا: إسرائيل تلعب بالنار.. وستدفع الثمن

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن.

وردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مطاري دمشق وحلب، قال المقداد في تغريدة على “تويتر”: "إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.. سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وأكد وزير الخارجية السوري أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها.

وشدد المقداد على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع إسرائيل على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

إسرائيل تستهدف سوريا 23 مرة

وتظل سوريا مقصدا رئيسيا للطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي فمنذ فترات بعيدة لم يكف عن هجماته العدوانية بحق الاراضي السورية وشعبها.

وكشف مرصد سوريا لحقوق الإنسان أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية منذ بداية العام 2022 وحتي الان 23 مرة.

وكان نشطاء المرصد السوري، قد رصدوا قصفا إسرائيليا على مواقع عسكرية في منطقة الكسوة بريف دمشق، تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية لـسوريا لأهداف في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وجاء ذلك، بعد ساعة من قصف مطار حلب الدولي مناطق محيطة به.