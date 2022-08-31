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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط حلب

عدوان اسرائيلي علي
عدوان اسرائيلي علي سوريا - ارشيفي

أفادت صحيفة أخبار سوريا الوطن بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط حلب، حيث تشير الأنباء الأولية  لعدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية.

وشهدت سوريا في  منتصف أغسطس الجاري، مقتل ثلاثة عسكريين سوريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إثر عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس بسوريا بحسب ما أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا ".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفّذ  عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس السورية".

الدفاع الجوي يتصدى للعدوان الإسرائيلي 
وأضاف المصدر السوري أن "قوات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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