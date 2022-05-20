سوريا ..انفجار لغمين بريف حماة يصيب 3 بجروح بينهم طفل

أصيب 3 مواطنين بجروح بينهم طفل جراء انفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر في بلدة صوران 18 كم شمال مدينة حماة بينما كان أطفال يلعبون على مقربة من المكان ما أدى إلى إصابة طفل بجروح وجرى نقله إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم”.

وفي الريف الشرقي ذكر المراسل أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في قرية تل سلمه بريف سلمية الشرقي وتم نقلهما إلى مشفى سلمية الوطني.

وأصيب الاثنين الماضي ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة سكيك بريف حماة الشمالي الشرقي.