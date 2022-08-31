هجوم جديد ضد سوريا.. أصوات انفجارات في العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها بحسب ماذكر تليفزيون سوريا

وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها.

أضرار بمطار حلب

كشف مصدر عسكري سوري إلى وكالة الأنباء، اليوم الأربعاء، بوقوع عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

انفجارات في حلب

وأفادت صحيفة أخبار سوريا الوطن بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط حلب، حيث تشير الأنباء الأولية لوقوع عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية.

وكان منتصف الشهر الجاري " أغسطس" شهد مقتل ثلاثة عسكريين سوريين وإصابة ثلاثة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس بسوريا بحسب ما أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا ".

استهداف ريف دمشق

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس السورية".



وأضاف المصدر السوري أن "قوات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".