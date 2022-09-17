خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

هاجم محمد حشيش نجم الأهلي السابق، مصطفى يونس نجم الأهلي السابق بسبب هجوم الأخير على إدارة النادي الأهلي.
قال محمد حشيش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى يونس خانه التوفيق في العديد من الأحاديث، وحزين من أسلوبه وهجومه على النادي الأهلي".
أضاف: "مصطفى يونس واحد من كباتن الأهلي ولا ينكر أحد دوره في المساهمة بالبطولات، ولكن اختلاقي معه على أسلوبه وتكراره للهجوم على إدارة الأهلي".
وختم حديثه قائلا: "الخطيب أسطورة كروية وتشرفت باللعب بجانبه في مسيرتي".
تفاصيل مران الأهلي..
خاض فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش استعدادًا للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترتين «صباحية ومسائية» لرفع معدل الحمل البدني للاعبين وفقًا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر ومعاونوه، والذي يشتمل على تطبيق اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة في أحد الفنادق.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.
وشهدت تدريبات الأهلي اليوم تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي وهم، حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا للفريق.
كما يشارك الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في أجزاء من التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الكاملة في المران.