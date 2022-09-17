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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: تعظيم الاستفادة من 9.7 مليون فدان والوصول لأفضل إنتاجية بالمحاصيل

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة  الزراعة، إن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعظيم الإنتاج الزراعى، والذى يعطى أهمية كبرى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والوصول لأكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى فى جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأضاف "القرش"، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى مشروعات توسيع الأراضى الزراعية ومنها الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى الخير، وتعظيم الاستفادة من 9.7 مليون فدان والوصول لأفضل إنتاجية، والذى يتطلب جهدا كبيرا فى تطوير الرى  وأدوات الزراعة، قام بها فرق عمل وباحثون للوصول لتعظيم الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تهدف أيضا لتحصيل منتج زراعى يتناسب مع المواصفات القياسية العالمية، وقد تم تطوير معامل الكشف والمتابعة الخاصة بمتبقيات المبيدات وجميع المخاطر التى تؤثر على الإنتاج الزراعى، والذى يعظم بدوره من المنتج الزراعى المصرى، تلتها منظومة التكويد لمراقبة عمليات الجودة بداية من حصاد المنتج حتى وصوله للمستهلك، والتى تعطى بدورها لمراقبة عمليات الإنتاج وتطويرها.

الدكتور محمد القرش الزراعة المنتج mbc مصر الأراضى الزراعية مشروعات

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