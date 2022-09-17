الأعلى للإعلام يناقش الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، مؤتمرا صحفيا اليوم بماسبيرو تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين
استعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.