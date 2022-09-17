عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تراجع روسي.. المخابرات البريطانية: هجوم أوكرانيا مستمر بقوة ويحقق تقدما

عربات مدمرة في الطريق
عربات مدمرة في الطريق غلى خاركيف

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، في تقييم مخابراتي لها اليوم السبت، إن أوكرانيا تواصل هجومها في الشمال الشرقي، بينما أقامت روسيا خطا دفاعا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف لحماية أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة من منطقة بيلجورود الروسية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، نقلًا عن تقرير المخابرات العسكرية، في تحديث منتظم على تويتر: "من المحتمل أن روسيا ترى أن الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة أمر مهم لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا".

 

بلجيكا ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 12 مليون يورو

الأرض تتخلى عن أسرارها.. مقابر جماعية في أوكرانيا لمدنيين| القصة كاملة

وأضافت: "ستحاول روسيا على الأرجح القيام بالدفاع عن هذه المنطقة بعند، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قواتها في الخطوط الأمامية سيكون لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني منسق آخر"، وهو مايقول إن هجوم أوكرانيا مستمر بقوة، ويكتب له التقدم حتى الآن، وسط تراجع روسي واضح، رغم قول الكرملين إن هذا التراجع لا يعني شئ لوقف الحرب أو انسحاب الروس، فمهمتهم الخاصة لازالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها.

وتواصل القوات الأوكرانية عبور نهر أوسكيل الرئيسي في منطقة خاركيف بينما تحاول المضي قدمًا في هجوم مضاد يستهدف الأراضي التي تحتلها روسيا ، وفقًا لمعهد دراسة الحرب ومقره واشنطن.

وقال المعهد في تقريره اليوم السبت إن صور الأقمار الصناعية التي فحصها تشير إلى أن القوات الأوكرانية عبرت الحدود إلى الضفة الشرقية لنهر أوسكيل في كوبيانسك، ونصبت مدفعية هناك.

وتتدفق مياه النهر ،  جنوبًا من روسيا إلى أوكرانيا، وتعني السيطرة عليه انقطاع طبيعي في الخطوط الأمامية الروسية التي ظهرت حديثًا منذ أن بدأت أوكرانيا دفعها قبل حوالي أسبوع.

وذكر  المعهد: "من المحتمل أن تكون القوات الروسية أضعف من أن تمنع المزيد من التقدم الأوكراني على طول نهر أوسكيل بأكمله إذا اختارت القوات الأوكرانية استئناف العمليات الهجومية".

ولاتزال الحرب في تصعيد مستمر دون أن يكون هناك أي طرح حتى الآن للحلول.

وتطالب أوكرانيا الغرب أمام تقدمها في جبهات القتال بدعم عسكري كبير وتطالب ألمانيا بالدبابات المتطورة والعربات المدرعة، داعية التحالف الغربي كله إلى الدعم الواسع لها في هذه المرحلة، التي قد تكون حاسمة لوقف الحرب، بتقدم أوكراني في الشرق الخاص بها.

 

المخابرات العسكرية البريطانية تقييم مخابراتي أكدت أوكرانيا تواصل هجومها روسيا خطا دفاعا نهر أوسكيل بلدة سفاتوف بيلجورود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ضبط راكبة هربت ألماس وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بلجيكا ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 12 مليون يورو

إجابة أهم سؤال.. لماذا لا تريد ألمانيا إرسال دباباتها المتطورة لأوكرانيا؟

بعد تراجع آمال الصفقة النووية.. إيران تقترب خطوة من روسيا والصين

دمرت كل شيء.. أزمة كبرى أمام باكستان بعد كارثة الفيضانات

شاهد| فيضانات شديدة تضرب برشلونة في إسبانيا.. فيديو

الأرض تتخلى عن أسرارها.. مقابر جماعية في أوكرانيا لمدنيين| القصة كاملة

يغير وجه الحرب.. تحذير صريح من بايدن لـ بوتين حال استخدام النووي بأوكرانيا

مصير الاتفاق النووي الإيراني وسط الاتهامات المتبادلة بين أمريكا وإيران عن إنجاز الصفقة.. طهران تحمل واشنطن خيبة عدم الوصول إلى صيغة توافقية

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي مباشر الآن (0-0) في الدوري الإسباني

إجلاء نحو 800 ألف شخص في اليابان تحسبا لإعصار يضرب البلاد

بينهم صلاح محسن.. قرار مصيري من الأهلي بشأن 8 لاعبين بالفريق

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

وسط تراجع روسي.. المخابرات البريطانية: هجوم أوكرانيا مستمر بقوة ويحقق تقدما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضجة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. مأساة 5 نجوم مع المرض.. وفنان نسى ابنته.. وأخرى أصيبت بعد وفاة زوجها | اعرف حكايتهم

شابة فائقة الجمال.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح طفلة الكبير أوي «سو»

بفستان صيفي مكشوف.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شورت وفورمال.. إطلالة غير تقليدية لـ بشرى| شاهد

فيديو

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ