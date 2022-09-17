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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 12 مليون يورو

وزير الدفاع البلجيكية
وزير الدفاع البلجيكية لودوفين ديدوندر

أكدت وزيرة الدفاع البلجيكية "لودوفين ديدوندر"، في مقابلة مع صحيفة لي إيكو  البلجيكية، أن الحكومة البلجيكية تستعد للموافقة اليوم على التبرع بمبلغ 12 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.


ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، نقلت وزارة الدفاع البلجيكية بالفعل معدات عسكرية قيمتها 45 مليون يورو إلى أوكرانيا.

 

وبحسب الوزيرة، سترسل بلجيكا رشاشات ثقيلة وذخيرة ومعدات أخرى من شركة تصنيع الأسلحة البلجيكية إف إن هيرستال.


كما ذكرت ديدوندر، إنهم سيرسلون معدات غير مميتة لفصل الشتاء وخوذات ولوازم احتياطية ومعدات للرؤية الليلية. 


وفي بداية عام 2023، ستقوم بلجيكا بتسليم أوكرانيا سيارات إسعاف ومركبات إجلاء طبي.

كما قدمت بلجيكا تدريبات للقوات الأوكرانية كجزء من مهام التدريب للاتحاد الأوروبي. 
وقالت ديدوندر إن بلجيكا مستعدة لتقديم مزيد من التدريب في مجال إزالة الألغام البحرية والبرية وكذلك تدريب الرماة مع القوات الخاصة البلجيكية. 
ومن المتوقع صدور قرار بشأن الدول التي ستقدم التدريب في نهاية الشهر الحالي، وفق ما سيتخذه الاتحاد الأوروبي.

حرصًا على التأكيد على الدعم غير المميت الذي تقدمه، التزمت بلجيكا برعاية 45 أوكرانيًا مصابًا من العسكريين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة من أوكرانيا.

بحلول منتصف عام 2023 ، قالت ديدوندر إنه سيتم نشر القوات البلجيكية الجديدة في قاعدة كونستانتا لحلف شمال الأطلسي في رومانيا ، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتعد القاعدة بمثابة قاعدة عمليات أمامية لحلف الناتو لثني روسيا عن انتهاك حدود أوروبا.

منذ ذلك الحين تم استبدال القوات البلجيكية المنتشرة في رومانيا بقوات هولندية في إطار عمليات تناوب قوات الناتو. 
ستساهم بلجيكا في الدفاع الجوي لحلف الناتو عن أوروبا ، وتنشر طائرات جديدة في بحر البلطيق.

ذكرت الوزيرة ديدوندر "نخطط لإعادة نشر 6 طائرات من طراز F-16 إلى إستونيا ؛ سأقدم طلبًا في غضون أسابيع قليلة إلى البرلمان والحكومة.. أخيرًا ، سيتم نشر  سفينة في البحر الأبيض المتوسط ​​وعلى متنها حوالي 40 رجلاً ".

 

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