الشوط الأول.. ليفاندوفسكي وديباي يتقدمان لـ برشلونة بثنائية أمام إلتشي بالدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة على ضيفه إلتشي بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

فريق برشلونة تسيد أحداث الشوط الأول بشكل شبه كامل، فيما لعب إلتشي منقوصًا خدمات قائده فيردو منذ الدقيقة 14 بعد عركلته لـ روبرت ليفاندوفسكي، ليتحصل على البطاقة الحمراء.

النقص العددي استغله برشلونة، حيث تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 34 من متابعة لتمريرة زميله أليخاندرو بالدي من الجهة اليسرى.

وضاعف الهولندي ممفيس ديباي من تقدم فريقه بهدف ثان بعد تلقيه تمريرة من بالدي، ليلتف بجسده ويسدد كرة قوية في شباك إلتشي في الدقيقة 41.

وسجل بيدري هدفًا لـ برشلونة في الدقيقة 44، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

تشكيل برشلونة أمام إلتشي:

حرسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : إريك جارسيا - كوندي - أراخو - بالدي.

حط الوسط : فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري.

خط الهجوم : عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - ممفيس ديباي.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بالفوز على إلتشي في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال فوز برشلونة على إلتشي في لقاء اليوم، يصعد البلوجرانا “مؤقتا” إلى صدارة مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 15 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الـ 20 والأخير بنقطة وحيدة.