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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تُشارك بـ «ملتقى الطلاب المتميزين" في الإسماعيلية.. صور

وفد طلاب جامعة المنيا
وفد طلاب جامعة المنيا بالإسماعيلية

تشارك جامعة المنيا برعاية  الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة بوفد طلابي في ملتقى الطلاب المتميزين التي تستضيفه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان والذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

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يُقام الملتقى برعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار «القائد المتميز» بمشاركة 422 طالبًا وطالبة مثلوا 33 وفد من مختلف الجامعات المصرية، والطلاب من ذوي الهمم. 

وفد جامعة المنيا بالإسماعيلية 

ويُنفذ بالملتقى على مدار أيامه المنعقدة، مجموعة من الفاعليات الهامة تتنوع ما بين ندوات تثقيفية وتنمية بشرية، تتناول صناعة القائد، ودور الطلاب في المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية، يحاضر فيها نحبة من المتخصصين، فضلًا عن مجموعة ورش عمل ذاتية تدور حول المشروعات القومية الجديدة.

وفد طلاب جامعة المنيا 

كما تشمل فاعليات الملتقى أيضاً زيارات خارجية، وصور تذكارية وجولات حرة مع تنظيم حفل ختام يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري ويتم خلاله توزيع الشهادات والتكريم لتغادر الوفود المشاركة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

 

 

وفد طلاب جامعة المنيا 

اشرف على إعداد الوفد المشارك، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ورافق الوفد الدكتور إسلام محمود، والدكتورة امنة ربيع.

 

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