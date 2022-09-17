عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر مقاربات في التراث

صدى البلد

صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، كتاب (مقاربات التراث العربي لصياغة مبادئ لسانيات النص وتحليل الخطاب)، تأليف الدكتور أحمد أبو دلو. 

 

وجاء صدور هذا الكتاب ضمن سلسلة «البصائر للبحوث والدراسات»، وهي سلسلة تنشرها إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج المنح البحثية.


وتحاول الدراسة الوقوف، وفق نهج موضوعي، على أهم مقاربات اللغويين التراثية في موضوع تحليل الخطاب، أو ما يتصل به مما يعنى بالتعامل مع النص، أو الخطاب مثل: علم النص، ونحو النص، ومعايير النصية، ولسانيات النص، وتحليل الخطاب، والاختيارات الأسلوبية، وغيرها.


وتستكشف الدراسة رؤى لغويي العربية وأهم تصوراتهم في تحليل الخطاب الذي يعد فرعاً واسعاً من فروع البلاغة الحديثة، تحقق له ضم مقاربات متداخلة، وتوسيعات جوهرية أصابت علوم البلاغة والنص والخطاب، بالإفادة من نتاج المنجزات الكبيرة في حقل اللسانيات والتداوليات والسيميائيات وعلوم الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها.


ويقع الكتاب في 135 صفحة من القطع المتوسط، وينقسم إلى أربعة فصول تتضمن مقاربة مفاهيمية في علم التحليل والخطاب، وتحليل الخطاب في تراث اللغويين العرب، ومقاربات براغماتية في تحليل الخطاب، بالإضافة إلى مبادئ النصية وتحليل الخطاب في منجز التفسير.

8 ديسمبر.. انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب

شعر تطوان تفتتح موسمها الشعري السابع الجمعة

رحلة الخط العربي بالإمارات في نصف قرن بمؤسسة العويس الثقافية

ببيت السناري.. ورشة حول التصوير وصناعة الأفلام الوثائقية

افتتاح معرض «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة» للكتاب

ختام فعاليات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بدمياط

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتكليف منار حسني رئيسا للمركز القومي للسينما

لطيفة بنت محمد: دبي أصبحت مركزاً إبداعياً وثقافياً عالمياً بارزاً

بعد 4 سنوات.. عودة معرض فلسطين الدولي للكتاب وتونس ضيف شرف

ترجمة أعماله إلى 46 لغة.. رحيل الروائي الإسباني خافيير مارياس

تحليل النص 


ويخلُص الكتاب في نهايته إلى عدد من النتائج في مجال تحليل النص والخطاب وإسهامات النحاة في هذا المجال، مثل سيبويه الذي عرض أمثلة مهمة تكشف إدراكه للعالم المحيط بالنص، وتوظيفه البعد الخارجي في النص. 

 

وأهم ما تضمنته نظرية النظم التي تنبئ عن إدراك الجرجاني الواضح للعلاقة بين نحو الجملة ونحو النص حين يذكر الربط بين أجزاء النص ومعاني أدوات الربط الذي يعد أساساً مهماً لا يمكن تجاوزه في الحديث عن لسانيات النص، والزمخشري الذي مثّل أداؤه التفسيري ممارسة تطبيقية في تحليل الخطاب، أو استثماراً لمبادئ النظم وأسس تحليل الخطاب في دلائل الإعجاز لتطبيقها على النص القرآني، وكشفت إسهاماته عن قوة إدراكه لمسائل نحو النص وتحليل الخطاب وأدواته، في تعامله مع النص القرآني بوصفه كلاً موحداً مكوناً من نصوص مترابطة متماسكة.
 

والدراسة لا تعتني بقياس الشقّة المعرفية بين المنجز العربي والمنجز الغربي، ومدى جاهزية أدوات التحليل للتلاقي والتكامل، بقدر ما تسعى إلى رصد الوثائق الشاهدة على إسهامات اللغويين العرب في صياغة مبادئ مؤسسة لعلم الخطاب، أو في إطاره الواسع: لسانيات الخطاب.


والدكتور أحمد أبو دلو، أكاديمي ولغويّ، أستاذ اللغويات في قسم اللغة العربية وآدابها من الأردن، وهو محكّم معتمد في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها، وله عدد من الأبحاث والدراسات المنشورة.

أبوظبي للغة العربية التراث العربى مركز ابوظبي للغة العربية الجرجاني الدكتور أحمد أبو دلو قسم اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحلق دقني الصبح!! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

8 ديسمبر.. انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب

شعر تطوان تفتتح موسمها الشعري السابع الجمعة

رحلة الخط العربي بالإمارات في نصف قرن بمؤسسة العويس الثقافية

ببيت السناري.. ورشة حول التصوير وصناعة الأفلام الوثائقية

افتتاح معرض «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة» للكتاب

ختام فعاليات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بدمياط

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتكليف منار حسني رئيسا للمركز القومي للسينما

لطيفة بنت محمد: دبي أصبحت مركزاً إبداعياً وثقافياً عالمياً بارزاً

ترشيحاتنا

شوط أول إيجابي بين توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قفزة في أسعار الكاوتش| اعرف الأسباب.. والأسعار الحالية حسب المقاس

بالصفقات الجديدة .. قائمة بيراميدز لـ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

قائمة أطعمة تحميك من مرض السكري

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لـ فستان ماغي بوغصن في حفل عيد ميلادها

بعد أنباء انفصالهما.. أجمل لحظات تجمع بين تامر حسني وبسمة بوسيل|شاهد

بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني.. 10 إطلالات وضعت بسمة بوسيل في مأزق

كلاكيت تاني مرة.. بسمة بوسيل تحرج تامر حسني بعد حذف صورهما| شاهد

فيديو

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ