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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبو العينين الخيرية تسلم أول دفعة من الحزمة الاستثنائية النقدية للأولى بالرعاية

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة ابو العينين  الخيرية سلمت أول دفعة من الحزمة الاستثنائية النقدية للأسر الأولى بالرعاية .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"  مؤسسة  أبو العينين ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي ينفذ توجيهات الرئيس السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية "

وعرض الإعلامي أحمد موسى  تقرير من داخل مؤسسة أبو العينين الخيرية،  يرصد تسليم عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية   الدعم النقدي .

وقال مواطن في التقرير:" أوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرات دعم محدودي الدخل، واشكر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على خدماته لأهالي الجيزة ".


وقالت مواطنة أخرى :" ربنا يبارك للرئيس السيسي وأبو العينين، وأكملت أخرى:"  أبو العينين لا يقصر معنا مطلقا وربنا يجازيه خير على مساعدة للناس الغلابة ".


 

أبو العينين مؤسسة اخبار التوك شو رعاية أحمد موسى

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