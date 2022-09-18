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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة محمد رضا بوبو .. فيديو

بوبو
بوبو

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إصابة محمد رضا بوبو لاعب الفريق أمام بول الأوغندي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ64 في الكونفدرالية.
ونجح فريق فيوتشر في التأهل لدور الـ32 في الكونفدرالية بعد التفوق بمجموع المباراتين على بطل أوغندا بهدف دون رد.

وقال عبد الظاهر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إصابة محمد رضا بوبو مجرد كدمة، ونحدد مدة غيابه غدا".

شهدت الدقيقة 33 من مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي تعرض محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر لإصابة خطيرة .

وكان الأهلي يرغب في ضم محمد رضا بوبو قبل أن يرفض مسئولي فيوتشر نظرا لاحتياجات خدمات اللاعب .

وتدخل الجهاز الطبي لنادي فيوتشر ليعالج اللاعب ولكن سقط من جديد وطلب التغيير ليخرج باكيا لصعوبة الإصابة .

تأهل فيوتشر الي دور الـ32 علي حساب  وبول جينجا الأوغندي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين  على ملعب السلام بالقاهرة، في مباراة الإياب للدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف فيوتشر في الدقيقة 81 بعد ركلة حرة علي حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى .

فيوتشر بوبو محمد رضا بوبو الكونفدرالية بطل أوغندا

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