أول مأذونة بدمياط: بفرض شخصيتي بجلسات عقد القران.. فيديو

قالت حسناء صلاح، أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط، إنها تقدمت للعمل كمأذونة بعد وفاة المأذون الخاص بالمنطقة، معقبه: "الإعلان نزل في الوحدة المحلية وتقدمت".

وأضافت حسناء صلاح، أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "حبيت أني أخوض التجربة خاصة وأنني محامية وهذا مجالي لأني درست الشريعة الإسلامية"، لافته: "الناس كانت مصابة ذهول والاستغراب وكنت بدخل أمامهم بالدفتر بتاعي".

وأشارت: "الكل كان ينظر لي في حفلات عقد الزواج، كنت متوترة في البداية لكن تعودت والناس تقلبت"، موضحة: "بدخل وببدأ اتكلم وأفرض عليهم شخصيتي في كتب الكتاب بأني هعمل كذا وكذا والناس بتتقبل".

وأوضحت: "أغرب موقف تعرضت له في عملي عندما رفض والد العروسة رفض يحضر العروسة، وعندما طلبت منه حضور العروسة للجلوس بجواري قال لي لا لن تدخل ورفض دخولها".