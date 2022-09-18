عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول مأذونة بدمياط: بفرض شخصيتي بجلسات عقد القران.. فيديو

حسناء صلاح.. أول
حسناء صلاح.. أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط

قالت حسناء صلاح، أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط، إنها تقدمت للعمل كمأذونة بعد وفاة المأذون الخاص بالمنطقة، معقبه: "الإعلان نزل في الوحدة المحلية وتقدمت".

وأضافت  حسناء صلاح، أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "حبيت أني أخوض التجربة خاصة وأنني محامية وهذا مجالي لأني درست الشريعة الإسلامية"، لافته: "الناس كانت مصابة ذهول والاستغراب وكنت بدخل أمامهم بالدفتر بتاعي".

وأشارت: "الكل كان ينظر لي في حفلات عقد الزواج، كنت متوترة في البداية لكن تعودت والناس تقلبت"، موضحة: "بدخل وببدأ اتكلم وأفرض عليهم شخصيتي في كتب الكتاب بأني هعمل كذا وكذا والناس بتتقبل".

وأوضحت: "أغرب موقف تعرضت له في عملي عندما رفض والد العروسة رفض يحضر العروسة، وعندما طلبت منه حضور العروسة للجلوس بجواري قال لي لا لن تدخل ورفض دخولها".

أول مأذونة أول مأذونة بدمياط شخصيتي عقد القران حسناء صلاح أول مأذونة شرعية في محافظة دمياط حسناء صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

اتفاق على النت وممارسة في شقة أكتوبر.. كيف سقطت شبكة شواذ الجيزة؟

هاني حتحوت يكشف سبب تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة الملكة إليزابيث منذ أشهر.. ما الحكاية؟

بعد متحرش الطابور.. القبض على شخص ارتكب "جريمة" بحق نعش الملكة إليزابيث

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات التربية

عبر الفيس بوك .. تنتحل صفة رجل لتسجل فيديوهات للفتيات وإستغلالها فى إبتزازهن

جون أيبوكا يكشف عن طموحاته مع سيراميكا كليوباترا

سعر أعلى عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أحمد ماهر يحتفل بنجاح منعطف خطر في صدى البلد| صور

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ