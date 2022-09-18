18 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا وتكون بالتأكيد مؤشّرًا لكفاءة تملكها. قد تكون على موعد جديد وتنطلق في رحلة تقصّي حقائق او ترويج لفكرة او مشروع. كثّف تحرّكاتك وخذ القرار المناسب خلالها. لا تتردّد بل تحرّك بجرأة. ولا بدّ من الاشارة الى انك قد تعيش تجربة معقّدة لكنّ الظروف قد تكافئك في المقابل فلا تضعف ولا تتخاذل.



مواليد اليوم الاحد 18 أيلول سبتمبر من برج العذراء



مولود اليوم من برج العذراء يميل الى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح والثقة بالكثير من الناس، لا يستسلم للأوهام والأحلام، بل النظام والعمل والمنطق والدأب المستمر، كما يعتبر مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة.