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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الأخلاق

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق

اختتمت بمحافظة بورسعيد  فعاليات معرض شطارة للحرف اليدوية المقام بالكامب الاقتصادى المجتمعى المتعدد امام المركز الثقافى بحى الشرق الذى تقيمه مؤسسة نور تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى حرص على حضور الاحتفال ،  والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور ، والقيادات التنفيذية والتعليمية والشبابية والنسوية بالمحافظة .

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

وشهد الختام عدد من الفعاليات التى نظمتها المؤسسة بمناسبة مبادرة سبتمبر شهر الاخلاق ،   بتقديم الاوبريت الغنائى "رسالة حب" على بمشاركة  عدد كبير من الفنانين والشباب وأطفال كورال مشكاة نور. 

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

والاوبريت فكرة الدكتور نور الهدى الجمال ، ومن تأليف الشاعر سامح الرازقى ، وألحان أحمد العجمى ، استعراضات عمرو عجمى  ، ومن إخراج صلاح الدمرداش ، وهو رسالة حب إلى مصر والعالم أجمع ودعوة للإنسان فى كل مكان للتمسك بقيم الاخلاق الحميدة. 

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

كما شهد الاحتفال تكوين سلاسل بشرية من مئات الأطفال والشباب  بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد يحملون لافتات تحمل شعارات سبتمبر شهر الاخلاق ، والدعوة لترسيخ المبادئ القويمة والتربية الصحيحة فى المجتمع ، ووسط حشد كبير ، تحرك الحضور يتقدمهم المحافظ  ورئيس مجلس الأمناء فى مسيرة وسط سلاسل بشرية للاطفال والشباب من ميدان الشهداء سيرا على الاقدام الى معرض شطارة بشارع عاطف السادات امام المركز الثقافى لحضور ختام المعرض .

وتفقد الوزير المحافظ المعرض وابدى سعادته الشديدة من المنتجات المعروضة ، والخبرة التى اكتسبتها المتدربات من السيدات والمتدربين من الأطفال. 

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

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وكان المعرض الذى استمر ما يقرب من الشهر قد ضم ٤٠٠ طفل وطفلة من عمر ٤ الى ١٤ سنة و٢٠٠ سيدة من مناطق بدائل العشوائيات بالمحافظة ، اللبانه والسيدة نفيسة وفاطمة الزهراء وغيرها ،  للتعلم المجانى للحرف اليدوية مثل الكروشيه ، الخرز ، التطريز ، الخياطة ، الرسم ، الميداليات والأساور ، والرسم  تحت اشراف ٤٠ من مدربى المؤسسة ،  لتدريب الاطفال والسيدات على الحرف اليدوية لرفع مهارات الاطفال ، وتحضير السيدات لسوق العمل بتعليمهن حرف يستطعن من خلالها زيادة دخلهن .

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

كما اشتمل على معرض مفتوح للجماهير لبيع المنتجات الحرفية التى تم صناعتها من خلال المتدربين .

يذكر انه المعرض الاول فى مصر لتعليم الاطفال الحرف اليدوية بمناطق بديلة العشوائيات

هذا واحتوى معرض شطارة على مشروع كشك الاخلاق ، الذى يحث على تعاليم الانسان المصرى القديم الذى التزم بالأخلاق ووضع مبادئها من قبل التاريخ .

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مبادرة شهر الاخلاق 

وأبدى محافظ بورسعيد  والقيادات التنفيذية اعجابهم الشديد للمعرض والمنتجات ، وأثنوا على مستوى تعليم السيدات والأطفال ومدى استفادتهم من المعرض وورش العمل .

يأتى هذا فى اطار نشاطات المؤسسة لدورها التعليمى التنويرى الثقافى لخدمة المجتمع ، وضمن مبادرة سبتمبر شهر الاخلاق التى أعلنتها الدكتور نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان فى محافظة بورسعيد  .

بورسعيد القيادات التنفيذية الحرف اليدوية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان المركز الثقافي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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