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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش انفصال.. متابعة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لحساباته لا تزال موجودة

تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته

انتشرت العديد من الشائعات حول النجم تامر حسني، وطلاقه من زوجته المغربية بسمة بوسيل خلال الفترة الأخيرة، بسبب مراقبة البعض لحساب الزوجة، وانتشار تكهنات حول وقوع خلاف بينهما.

 

وكشف أحد المصادر من الطرفان أن لا صحة لـ انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأن متابعة الأخيرة لزوجها لازالت موجودة، وأن قيامها بحذف الصور مجرد استعداد منها لتدشين حساب جديد خاص فقط بمشروعها القادم وتغيير في سياسة استخدام السوشيال ميديا وأن تصبح لعملها وليست لحياتها الشخصية وهي إحدى نصائح الفنان تامر حسني لزوجته.

 

وأشار المصدر إلى أنه منذ 7 أيام، قامت بسمة بوسيل بحذف صورها عبر حساب انستجرام، وليس صورها مع تامر فقط، وذلك تمهيدًا لتغيير شكل الحساب وتحويله إلى حساب عمل خاص بمشروعها القادم وليس حسابًا شخصيًا.

 

وأوضح المصدر أن إلغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لـ حساب تامر حسني -عبر انستجرام- حدث نتيجة خطأ من مسئول (أدمن) حساب بسمة عبر انستجرام، وأن الإلغاء حدث لمدة 3 ثوان فقط، ثم عادت المتابعة من جديد.

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تامر حسني يبحث عن أطفال موهوبين


وكان الفنان تامر حسني قد أعلن منذ فترة عن احتياجه لأطفال موهبين وكتب على صفحته الشخصية : لكل الجهات المعنية و الأسر اللي مربيه مواهب حلوه مهلبيه بدور على أطفال يمثلوا و يغنوا من سن ٩ ل ١٣ سنة ولاد و بنات موهوبين جداً ،( في اسرع وقت ).

 

تامر حسني يختتم حفلات الصيف 


واختتم النجم تامر حسني صيف ٢٠٢٢ بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وتحديداً على أغنياته الأخيرة “هدلعني” و"ليه طله" و"خدنا مناعة" و"حبيتها يا ناس" و"مبجيش بالطريقة دي"، بالإضافه لأشهر أغانيه “كل مره” و"بنت الإيه" و"أكتر حاجة" و"يانا يا مفيش" و"اختراع" و"عيش بشوقك". 

وأبهر تامر حسنى الحضور بأدائه المتميز لأغنيتي “ارجعلي” و"كفاياك أعذار". وأكد منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، أن حفل النجم تامر حسني هو الأنجح في هذا الموسم، وقد تخطى بنجاحه جميع النجوم العالميين الذي قدموا حفلات بمصر هذا العام، وكانت حفلة النجم تامر حسني الأكثر جماهيرية والأعلى بيعاً وسط جميع حفلات صيف ٢٠٢٢.

 


أحدث أعمال تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وينافس العمل فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز ويتم طرح فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

 

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة،  شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

 

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

من جهة أخرى، طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى، وذلك في تمام الساعة الـ 12 مساء ليلة الجمعة 22 يوليو.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من 9 أغنيات، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله».

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