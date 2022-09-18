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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي الضواحي

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة الموا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بديوان عام حي الضواحي، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، حيث رافقه خلال الجولة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي الضواحي

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ، وذلك بهدف سرعة تقديم الخدمة وميكنتها وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي الضواحي

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيداً بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي ، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز ، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي الضواحي

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والتقى محافظ بورسعيد عددا من مديري الإدارات بديوان عام حي الضواحي ،  حيث تابع سير العمل في عدد من ملفات عمل الحي ،  وشدد المحافظ على بذل كافة المجهودات لصالح المواطن في المقام الأول، و إنجاز خطط التنمية التي تجرى في كافة الاتجاهات.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان حي الضواحي
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