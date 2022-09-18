شاهد.. الملك شارلز يتعرض لموقف محرج أثناء مصافحة الجماهير والحرس يتدخل

تعرض الملك تشارلز لموقف محرج أثناء خروجه في الشارع لمصافحة الجماهير التي اصطفت في الشارع لمصافحته أثناء دخوله القصر الملكي، وذلك حينما قام شاب بريطاني بالصراخ في وجه الملك بسبب غلاء الأسعار وأزمة الطاقة قائلا: “ انت لست ملكي، انت مفروض علينا”.

وفقا لما ورد في صحيفة “ الجارديان”، فإن الملك تشارلز تعرض لموقف محرج للغاية أثناء خروجه لمصافحة المواطنين في الشارع، وذلك بسبب شاب بريطاني ظهر وسط جموع المصطفين وعبر عن استيائه لوجود الملك تشارلز في سدة الحكم وقال إنه ليس ملكه ولا يعترف به كملك لدولته.

أشارت الصحيفة إلى أن صوت الشاب كان مسموعا، لدرجة أن كاميرات الصحفيين والإعلاميين التقطتها، وحرس الملك تدخل لإنهاء تلك المهزلة، والشاب يصرخ خلف الحرس ويقول" انت لست ملكي"، في إشارة إلى أن الملك تشارلز لا يمثله.

وحسب ما ورد في الصحيفة فإن الملك تشارلز مرحب به في الشارع، ولكن بعض المسيرات المناهضة للملكية في بريطانيا، تستغل أي موقف يتواجد في أي من الأسرة الملكية في الشارع للتعبير عن رفضهم للملك والملكية بشكل عام، وكان ذلك الشاب أحد أبرز تلك الأمثلة.

لقطة من الفيديو

جدير بالذكر أن هناك حالة من الاستياء في بريطانيا وأوروبا ككل، بعيدا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي الملك تشارلز الحكم خلفا لها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار و أزمة الطاقة التي تواجهها بريطانيا في الوقت الحالي.