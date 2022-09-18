لا يتوقف عن تحطيم الخصوم.. رقم قياسي جديد في مشوار هالاند

قاد النرويجي ايرلينج هالاند فريق مانشستر سيتي للفوز على مضيفه وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافتتح فريق مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في شباك وولفرهامبتون، عن طريق جاك جريليش في الدقيقة الأولى، وأضاف النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي، في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وعمق حكم المباراة نتوني تايلور، جراح فريق وولفرهامبتون أمام رفقاء النرويجي إيرلينج هالاند بطرد ناثان كولينز في الدقيقة 33، ليستكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين.

واختتم فيل فودين، زميل النرويجي إيرلينج هالاند، أهداف المباراة، بتسجيل الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 69.

11 هدفا في 7 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي نجح النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيلها منذ قدومه من نادي بروسيا دورتموند الألماني.

النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يتوقف عن تحطيم الخصوم وحقق رقما قياسيا جديدا.

النرويجي إيرلينج هالاند يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل خلال أول 4 مباريات خارج أرضه.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

2- ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

3- إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

4- هاري كين، توتنهام، 5 أهداف.

5- رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

6- ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

7- ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

8- روبرتو فيرمينو، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

10- باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

11- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

12- رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

13- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

14- جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

15- مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

16- محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

وحصد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي، عن شهر أغسطس الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لمسابقة الدروي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" يا لها من بداية.. هالاند هو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل 9 أهداف في أول 5 مباريات له".