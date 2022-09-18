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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موبايل زهيد وسيارة موديل 2002.. نبيل الحلفاوي يعيش حياة متوسطة الحال

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق موقع تويتر، كشف فيها عن زهده في الحياة، وعدم اهتمامه باقتناء الأشياء الثمينة، وعيشه حياة متوسطة. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر، قائلًا: «بالمناسبة يا شباب أنا الموبايل بتاعي لغاية دلوقت 6s.. والشيء بالشيء يذكر.. عربيتي موديل 2002 يعني بقالها 20 سنة». 

أحدث أعمال نبيل الحلفاوي 

وشارك نبيل الحلفاوي، ضمن فريق عمل مسلسل القاهرة كابول، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الماضي 2021، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير فور عرضه. 

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

شارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

تولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

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