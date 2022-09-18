عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير أممي: آلاف النازحين بسبب الصراع والفيضانات في اليمن بحاجة لمساعدات فورية

صدى البلد

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان "إن عشرات الألاف من النازحين الذين فروا بسبب الصراع في اليمن والفيضانات والأمطار الغزيرة التي نضرب مناطق شاسعة من البلاد، يعانون من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وخاصة في مخيم باجا للنازحين جنوب غرب البلاد".
وأضاف الصندوق - في تقرير أصدره حديثا، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أنه "منذ أبريل 2022 دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية".
وأوضح التقرير أنه بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع ومع تزايد الكوارث المناخية، يحتاج 23 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية الفورية، لافتا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين، البالغ عددهم 4.3 مليون نازح داخل اليمن، من النساء والأطفال، كما أن هناك حوالي 1.3 مليون امرأة حامل حالياً، منهن ما يقرب من 200 ألف معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، ومع ذلك لا يتمتعن إلا بإمكانية وصول محدودة، إن وجدت، إلى خدمات الصحة الإنجابية.
ونوه بأنه تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة، التي يقودها الصندوق، في 16 محافظة متضررة من الفيضانات، وأكثر من 100 مديرية في جميع أنحاء اليمن، مبينا أنه منذ منتصف يوليو الماضي، تم الوصول إلى أكثر من 50 ألف شخص بالمساعدات بفضل مساهمات مالية من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق اليمن الإنساني، كما تمت إحالة الآلاف إلى خدمات الصحة والحماية.
وشدد التقرير الأممي على أهمية توفير التمويل اللازم لتلبية الاستجابة الإنسانية، مبينا أنه حتى سبتمبر الجاري لم يتلق الصندوق سوى ثلث التمويل المطلوب، والبالغ 100 مليون دولار، لضمان الوصول إلى الصحة الإنجابية والحماية لملايين النساء والفتيات في اليمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية.. تفاصيل

محمد صديق: فيريرا أفضل من جوزيه.. وصفقات الأهلي ليست سوبر

مشاهد مرعبة.. زلزال عنيف في تايوان وإعصار مدمر يضرب اليابان

الدوري الإيطالي.. أودينيزي يفوز على إنتر ميلان ويوفينتوس يخسر من مونزا

أحمد حسن مكي: الزمالك قادر على المنافسة إفريقيًا وهذا المدرب الأفضل

قعدنا ساعات كتيرة نتكلم في الذكريات.. شريف حلمي يحسم الجدل حول صحة الزعيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تؤدي الألعاب الرياضية داخل الجيم.. فيديو

لقمة العيش.. سائق كاريتة يحمل طفله على كتفه أثناء عمله بالهند|مقطع مؤلم

جري خوفا منها.. صور مسربة لخناقة بين شاكيرا وبيكيه على يخت

احذروا هذه الأنواع.. زيت قلي مسرطن يباع في الأسواق

فيديو

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ