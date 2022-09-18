وزير العدل للقاضيات الجدد: بين أيديكن مسئولية عظيمة وتعيينكن تكريس لمبدأ المساواة..فيديو

أدى القاضيات الجدد اليمين القانونية، أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث يتسلمن عملهن الجديـد بالنيابة العامة.

ورحب المستشار عمرو مروان وزير العدل في كلمته، داخل محكمة القضاء العالي، برئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

https://www.youtube.com/watch?v=xtcB0YUuwbk&feature=youtu.be

وبدأ المستشار عمرو مروان وزير العدل، كلمتة قائلاً “بناتي القاضيات، من هنا في القاعة التاريخية المجيدة، لقد جئت إليكم بتهنئتكن على صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينكن قاضيات في المحاكم الابتدائية، واليوم تعتلين منصة القضاة، وهي مسئولية عظيمة فالعمل القضائي أمانة بين يديكن فبذلك عليكن الإخلاص في طلب العلم والتمسك بالتقاليد القضائية".

وأكد وزير العدل في كلمته، "أن تعيين هذه الدفعة يأتي تأكيداً على حرص الدولة على تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة"، مؤكداً على أن المرأة المصرية شريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم، وفاعل رئيسي في بناء الأجيال والشعوب".

وكان أدت القاضيات الجدد اليمين القانونية، أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث يتسلمن عملهن الجديـد بالنيابة العامة .

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة "أ"، ودرجة رئيس محكمة "ب"، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

شروط التعيين

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة "أ" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة "أ" بالمحاكم الابتدائية.

وكان اعتمد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الأحد الجزء الثالث من الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة.

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار، محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على اقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ ، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب ، والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية للسادة رجال القضاء ورغباتهم ، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة على أن تبدأ الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة ابتداء من اليوم.