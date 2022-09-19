قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

«الطيور لا تقع دائما على أشكالها» أصبح من الوارد اعتماد هذا المثل بدلا من المثل الشعبي المتعارف عليها فليس دائما من منطلق وقائع كثيرة منتشرة في المجتمع عن الحياة الزوجية بين المرأة والرجل يكون الطيبين من نصيب الطيبات وليس دائما يكون جزاء الإحسان إحسانا بين البشر وذلك منذ قديم الأزل وحتي يومنا هذا وربما ما بعده، وفي هذا السياق قلبت قصة مهندس السوشيال ميديا حيث خانته زوجته بشكل صادم متكرر غم أنها لم ترى منه إلا كل خير حسب زعمه، معلقا: «دمرت حياتي وعاوز انهيها».

التفكير في الانتحار

لاقي نشر الكاتب أحمد أبو الفتوح للقطات شاشة توثق حديثه عبر واتساب مع الشاب الذي يعمل مهندس مدني عبر تطبيق «فيس بوك» رواجا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي تعاطف الآلاف ورغبتهم في مساعدة الشاب نفسيا وعمليا على الأبرز حيث وصل به الأمر إلى التفكير في الانتحار.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه في حديثه مع الكاتب أحمد أبو الفتوح: «دكتور هو لو ما كانش الانتحار قنوت من رحمة ربنا، يبقي كفر برضو» ليرد عليه أحمد أبو الفتوح: «خلينا نناقش دا بعدين، ليه السؤال؟» ليجب الشاب: «ضاقت بيا الدنيا ومش قادر أكمل، متسائلا: «ينفع احكي لحضرتك» معلقا: «امال بسألك ليه عن السبب، اتفضل يا رجل».

بداية قصة المهندس

وأضاف الشاب الذي حصدت قصته المتداولة من لقطات شاشة تعاطف الآلاف«ربنا يبارلك هختصر في كلامي علشان وقتك، أنا مهندس مدني، دفعة 2004، ومتزوج من 2008 وعندي ولد وبنت، والدنيا كانت كويسة لحد من كام سنة الشركة اللي كنت شغال فيها صفت، وقعدت 4 شهور من غير شغل، بعدها قبلت بشغل بمرتب صغير، وحضرتك عارف وضع السوق والمرتبات».

مرتب 7000 الآلاف

وتابع الشاب في سرد قصتها المأساوية: «لما الحال اتغير مراتي كمان اتغيرت وبقت عصبية جدا، وصوتها بيعلي علي حتي قدام الأولاد، وعلى طول بترمي كلام يوجع القلب، إني مش مكفيهم وإني زي العواطلية، وأنا كنت مدخل الأولاد مدرسة خاصة سعرها حنين، بس ما بقتش قادر على مصاريف المدرسة والدروس والسبلايز والباص، وأنا أكبر مرتب أخدته من 2017 7000 ألاف جنيه فسحبت ملفاتهم علشان أحولهم مدارس حكومي».

وواصل الشاب المكلوم عن قصته: «عملت خناقة كبيرة، وقتلت الم الدور علشان الأولاد، وكنت بتجاوز عن كلام جارح كتير علشان الأولاد، لحد ما طلبت الطلاق، قلتلها نجيب اللي كانوا قاعدين القعدة اللي اتقدمت فيها ليكي من أهلي وأهلك ونحكمهم لان اللي بتعمليه ما يرضيش ربنا، وافقت وحضر أبوها وعمها وأخواتها الاثنين ومن عندي أخويا الكبير وعمي لأن والدي متوفي، أبوها كتر خيره قالي: "زعلان من بنتنا في إيه و أنا هجيب لك حقك منها" -هو راجل طيب واهلها كويسين الله يباركلهم-فقولت أقدره: فقولته معلش يا حاج خليها هي اللي زعلانة مني خليها هي اللي تتكلم وانا اللي في مقدرتي هعمله».

تمنيت الأرض تبلعني

«لو مش راجل وقد فتح بيت ما كانش فتحته من الأول».. بهذه الجملة أشار الشاب المجهول الاسم إلى اول كلمات نطقتها زوجته في جلسة الصلح بعد طلبها الطلاق بزعم قلة دخلة بالنسبة لتكاليف الزواج» معلقا: «والله يا دكتور قلبي انكسر كسرة عمري ما حسيت بيها في حياتي، ورحمة أبويا سمعت صوت طقطة شعري، وتمنيت الأرض تنشق وتبلعني».

وواصل الشاب: «ما فوقتش إلا على صوت الألم، أخوها الكبير ما استحملش إهانتها لي فقام ضربها، وقالها: جايبنا تفضي تربيتنا ليكي"، وروحت حايشه بعيد عنها وقولت له دي على ذمتي ما لكش تضربها ولولبا أبوك قاعد كان ليه تصرف تاني، فرد: مراتك متا تربتش وحطت روسنا في الطين واحنا محقوقين ليك، وسيبني اربيها من جديد، لكني رفضت أي حد يمد ايده عليها وقولتهم هنحل الحوار بيني وبينها والدنيا انتهت علي كدا يوميها».

الزوج: لاحظت حاجات غريبة فشكيت

ونوه الشاب: «بعدها ما بقتش تتكلم عن الطلاق ولا إنها تغضب لأنها بقت عارفة أهلها في صفي وخالفت تنضرب تاني، بس بقت على طول تحسسني إنها عايشة معي غصب عني، وما بقتش بتخليني اقرب منها، وبتقعد بالساعات على موبايلها، لحد ما جت فترة لاحظت حاجات غريبة، تحط مكياج وتقفل على نفسها وبعد كام ساعة تخرج وتمسحه، قولتها بتحطيه ليه: قالت لنفسي انت مالك».

صدمة الزوج الأولى للخيانة

وأكمل قصته المأساوية: «شكيت فيها وقررت افتش موبايلها واشوف هي بتعمل ايه، هي نومها تقيل، فخليتها نايمة وفتحت التليفون ببصمتها، وخرجت اقلب في الفيس والواتس والحاجات التانية، لقيتها مشتركة في جروب ستات وكاتبة حاجات كتير تعيب فيه وإنها قاعدة معايا غصب عنها وعاوز تتطلق، والتعليقات كلها كفريه لحد ما يطلقك إلخ.. فقولت لازم انهي الشك اللي في دماغي».

يوم الجمعة اكتشفت خيانتها

واستطرد المهندس الشاب: «يوم الجمعة خرجت وقت الصلاة عادي، ومروحتش الجامع وقلت هطب عليها، واشوف بتعمل ايه من وريا وهي مش مدايني خوانة وما كانتش قافلة عليها الباب، دخلت لاقيتها ارتبكت ووقعت الموبايل من ايديها، وجريت على التليفون وهي جريت على برا ولاقيتها كانت بتكلم شاب على التليفون مكالمة فيديو وهو قفل وعملها بلوك».

وأشار: «لاقيت بينهم كلام وصور عمري ما تخيلت تقوله، دمي حمي وجريت جبت سكينة من المطبخ، لاقيت مستخبية في اوضة البنات وقافلة على نفسها، وخدت التلفيون وطلعت على أخوها اللي ساكن خمس دقائق مني وقولته اختك بتخوني، وكانت كلمت خطيبها بالتليفون الأرضي يمسح المحادثة وقلبت الطربيزة عليه، لاني ما لقاش حاجة».

اطلقت وحبستني وما بقتش لاقي شغل

ولفت: «اتصل اخوها باخوها الثاني، وقالوها تلم حاجتها، وعلموا محضر بإني تعديت عليها وشرعت في قتلها، ورفعت عليه قضية واتطلقت ورفعت دعوي تمكين مسكن، وجابت ناس بددوا العفش، وفتحت قضية تانية واتحبست 6 شهور، وبعت اللي ورايا واللي قدامي على التعويضات والمحاكم، وحياتي ادمرت وحرمتني من ولاي وما بقاش فيه حد راضي يشغلني، حتي فرد أمن والناس بعدت عني، وما بقاش فيه حاجة اعيش علشانها».

معلقين يرغبون في مساعدته والبعض يشككك

من جانبه، علق أحمد أبو الفتوح على منشوره، قائلا: «مكانتش النهاردة المحادثة دي، وكنت متردد في نشرها لحد ما قررت نشر الجزء دا بعد الاستئذان .. أما الباقي فيدمي القلب .. اصعب من اللي قرأتوه .. لكن الحوار مينفعش يطلع عليه اي حد لان اللي ينفع معاه مينفعش مع غيره».

رد عليه أحد الأشخاص مقترحا المساعدة النفسية: « انا عارف ان الأمر سري للغايه، ولكن لو تسمح ممكن توصلني بالشخص ده، أن شاء الله ربنا يوفقني واعمله تأهيل نفسي وترميم شخصية لانه لازم يقف علي رجله كإنسان كخطوة أولي ..ثم الخطوه الثانيه شغل يليق بيه ..ثم الخطوه الثالثه ارتباط بزوجه تستحقه وحياته متقفش ..

استأذنه الاول لو وافق انا متكفل بخطة العلاج تماما باذن الله»، وآخر يعرض مساعدة عملية: « من فضلك تواصل معاه لو حابب يشتغل وكمان بوضعه كمهندس ياريت انا جاهز للمساعده».

وعلقت سيدة متعاطفة: «لا حول ولا قوه الا بالله ده الشيطان خلاص مبقاش ليه مكان بس هتروح من ربنا فين منها لله ربنا يمهل ولا يهمل ربنا ميرضهوش الظلم هيعوض عليه بإذن الله🤲🤲😔😔 وينتقم منها😡😡😡😡😡😡😡» بينما شككت أخرى: «كلكم عاوزين تساعدو و صدقتوه طيب فين ادلته في كلامه الغير مقنع اصلا، والله ان لاول وهله صدقت لكن فضل الامر شاغل بالي ازاي كل دا يحصل و اقرا الكلام كله تاني و لقيت تناقضات و حاجات مش منطقيه كتير جدا و ذكرتها فالردود من ٧ ساعات و اي حد عاقل هيعرف ان احتماليه كذبه اكبر من احتماليه صدقه».