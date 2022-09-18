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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق جرئ من سميحة أيوب: تخلصنا من دراما البلطجة والسنج

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

عبرت الفنانة سميحة أيوب، عن رضاها عن وضع الفن المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الأمور بدأت تتحسن وتتجه للمكان الصحية. 

 

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وأضافت الفنانة سميحة أيوب، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الأحد، أن الفن المصري في منحني جميل جدا تتجه له الدراما مؤخرا، وخاصة بعد رأينا سنج وألفاظ غير مقبولة في سنوات ماضية جعلتنا نقلق ونشعر بالخوف على الدراما والأعمال الفنية. 


وتابعت سميحة أيوب، أن الفن الهادف شيء أساسي في تقديم أعمال تليق بمكانة مصر الفنية الكبيرة، لافتا إلى أن بعض الأعمال السابقة قدمت للشباب البلطجة، وكل ما هو غريب، وغير صحيح على الإطلاق. 

 

تخلصنا من دراما البلطجة والسنج والحشيش 

 

واستطردت سميحة أيوب: تخلصنا من دراما البلطجة والسنج والحشيش وبدأنا ندور الأسرة في الدراما، لافتا إلى أنه الأطفال بيقلدوا اللي ماسك سنجة. 


 

سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب الفن المصري اخبار التوك شو الدراما

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