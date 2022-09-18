أحمد برادة يطالب بحل مشكلات الاستثمار قبل عقد المؤتمر الاقتصادي

ناشد الكابتن أحمد برادة رجل الصناعة، بحل مشاكل المصنعين ورجال الأعمال قبل النظر للمستثمر الخارجي.

وأوضح أحمد برادة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أنا نفسي كصاحب مصنع زيوت أنا في حاجة لدعم الدولة من خلال تسهيلات الاستيراد والتصدير".

وتابع:" يجب أن تدعم الدولة المستمثر والمصنع الجاد، موضحا: "هناك بعض المعدات يصل سعرها لملايين الدولارات اضافة للجمارك وخلافه، لذلك لابد من تمكين رجال الصناعة وتيسير السبل لهم.

أردف برادة، أنه ينبغي حل مشكلات الاستثمار قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقبل، حتى يستطيع الاقتصاديون المشاركة في المؤتمر بأفكار قابلة للتحقيق.

نوه أحمد برادة، إلي أن الصناعة المحلية من أهم محاور الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر لن تقوم إلا بالصناعة المحلية.