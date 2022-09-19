هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

نصح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك قائلا مع قرب بداية العام الدراسي أنها تدعو الأمهات لمراعاة الخطوات الاتية :

هاني الناظر

أولا: التنبيه على الأبناء بعدم تناول أي مشروبات او اطعمه مكشوفة نهائيا خارج المنزل.

ثانيا: الحرص على تزويدهم بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال او العطس او تجفيف الفم والتخلص منها في سلة المهملات.

ثالثا: تزويدهم بالطعام المغلف جيدا وزجاجة مياه مملوءة بالمياه سواء من الحنفية او غيرها والتنبيه عليهم بعدم مشاركة زملائهم تناول الطعام والشراب.

رابعا: فحص شعر البنات والأولاد أسبوعيا كل يوم خميس للتأكد من خلوه من أي إصابات بحشرات الشعر ..

خامسا :ضرورة خلع الشرابات بعد العودة من المدرسة لضمان تهوية الاصابع وعدم اصابتها بالفطريات التي تسبب الرائحة الغير مستحبة ..

سادسا :ضرورة غسل اليدين والوجه بالماء والصابون بمجرد العودة من المدرسة وكذلك اليدين قبل تناول الطعام ..

سابعا: عدم ذهاب التلميذ للمدرسة عند ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية مثل ارتفاع في الحرارة أو السعال او الرشح او الإسهال او أي التهابات جلدية او غيرها مع ضرورة عرضه علي الطبيب المختص لعلاجه ولا يذهب للمدرسة الا بعد تمام شفائه وإبلاغ المدرسة بمرضه.