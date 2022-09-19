تعرف على الحد الأدنى لتأسيس شركات الأشخاص

تأسيس شركات ..تنوع الاشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية لاختيار الافضل منها لذا تحرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلفة اشكالها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين .

ويستعرض " الخطوات اللازمة لتأسيس شركات الأشخاص "تضامن - توصية بسيطة" ،والتى غالبا ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة وتنقسم شركات الأشخاص إلي : 1- شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017.

تأسيس شركات ..لا يجوز أن يقل عدد الشركاء فى شركة الأشخاص عن اثنين ولا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة عن 300 ألف جنيه؟

اولا المستندات المطلوبة

​1- صورة توكيلات من جميع الشركاء الاطلاع علي الأصل في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل.

يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء تضاف عبارة التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.

2- صور إثبات الشخصية سارية واضحة) للشركاء (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل: رقم قومي للمصريين

و جوازات السفر للأجانب.

3- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين" محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه".

4- نماذج التعريف بالمستثمر عن الشركاء الأجانب كمستند + صورتها علي CD

5- صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيل الاطلاع علي الأصل : رقم قومي للمصري

و جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)

6- وافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها موافقة مسبقة.

7- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :

تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

8-في حالة تأسيس شركة أشخاص للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة إلي :

استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

9- في حالة تأسيس شركة أشخاص نتيجة وفاة صاحب منشأة فردية تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :

مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة الفردية .

تقديم شهادة وفاة صاحب المنشأة وإعلام وراثة متضمناً ورثة صاحب المنشأة .

في حالة ما إذا كان ضمن الورثة قصر يتم تقديم موافقة المحكمة على الإذن للقاصر بالدخول في تأسيس شركة من ماله الخاص المورث.

تقرير تقييم الأصول المادية الملموسة للمنشأة الفردية (أراضى - عقارات - مباني - آلات - معدات - مخزون) معتمداً من أهل الخبرة حسب طبيعة تلك الأصول ، مدعما بالمستندات المؤيدة للملكية .

تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة تحت التأسيس والمتضمن الموافقة على تقرير التقييم وتوزيع ناتج التقييم على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة بالإضافة إلى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس .



الرسوم المطلوب :

1- رسم تصديق نقابة المحامين واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جنيه، وحد أدنى 250 جنيه +50 جنيه دمغة محاماة .

2-رسم القيد في السجل التجاري 65,50 جنيه أما فى حالة جود شركاء أجانب بالشركة فتكون 79 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 126,75 جنيه

3- رسم استخراج شهادة مزاولة اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة

4-صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس 600 جنية مصري للنسخة الواحدة

و يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائة من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة بمعرفة الشهر العقاري.



و يتم استخراج عقد الشركة و انهاء اجراءات التأسيس خلال يوم واحد.



طرق التأسيس:

اولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:

1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها .

2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً.

وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة علي الحساب الخاصة بالمستثمر علي البوابة الالكترونية







ثانيا :التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:

اختيار الخدمة والحصول على رقم الانتظار ، وسوف يتم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونياً ثم سداد الرسوم.

يقوم المستثمر او ماينوب عنه بتوقيع مستندات توثيق العقد إلكترونياً ثم استلام مستندات الشركة