الدولة تتعرض لحملة تشكيك كبيرة.. مستشار وزير التنمية المحلية السابق لـ صدى البلد: القيادة السياسية تأخذ الحوار الوطني على محمل الجد

أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى على عاتقه مهمة العمل على محور التنمية المستدامة والبحث عن بدئل أخرى لمصادر الطاقة، فاتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة ، وكذلك إعادة تنظيم المجتمع المصري من الداخل من خلال إطلاق عدة مبادرات رئاسية تسعى إلى الارتقاء بالمجتمع على كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد تحدث صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى ندوة نظمها موقع "صدى البلد" حول إنجازات الدولة المصرية، حيث قال الجندى، إننا لدينا ازمة قديمة وهي عدم وجود مسئولين سياسين، وكل من يدير البلاد فنيين وليس سياسيين، ولا يعرف المسئول كيفية توصيل المعلومة للرأى العام بطريقة لا تغضب الرآى العام، منذ عام 1952، مشيراً إلى أنه عندما يتم مخاطبة الرأى العام يتم مخاطبته بطريقة صادمة تحدث نوع من البلبلة.

نحتاج مسؤوليين سياسيين وليس فنيين

وتابع: "نحن نحتاج أن يكون لدينا مسئول مبادر يساعد الرئيس ولن يكون عبءً على الرئيس"، موضحاً أن مبادرة 100 مليون صحة التى عالجت بموجبها الدولة 50 مليون مواطن ومواطنة، ولأول مرة إستطاعت الدولة إمتلاك خريطة صحية للمواطنين وعمل حصر ومعرفة كام مريض مصاب بمرض السكر فى مصر وكام مريض ضغط ومعرفة كام طفل مصاب بالسمنة، وتم إعداد برامج تغذية علاجيه لهم.

ولفت أنه لولا هذه المبادرة التى هى فى الإساس تعد من مهام وزارة الصحة، وكذلك مبادرة قوائم الإنتظار ومبادرة مكافحة العمى ، كانت الوزرات المعنية لم تحرك ساكناً.

وأكمل: "أنا عملت مستشاراً إعلامياً لعدد من الوزاراء ولدى خبرة كبيرة، فلا يوجد تنسيق بين الوزرات، لان كل وزارة ترغب فى الظهور بمفردها، ما عدا مبادرة حياة كريمة إشتركت بها كافة الوزرات المعنية لانه تكليف رئاسى".

وأشار الحندي أن هناك بعض المواطنين حصلوا على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل مواطن" ومبادرة تطوير العشوائيات، وقاموا ببيعها فور تسلمها وعادوا للسكن بالعشوائيات مرة أخرى وعاودوا بمطالبة الدولة بوحدة سكنية أخرى بديلة، وذلك بسبب غياب الوعى لدى المواطن نتيجة قصور الإعلام فى العمل على وعى المواطن.

ولفت إلى أن إسقاط الدولة المصرية مازال هدف لجميع المشككين فى إنجازات الرئيس، ونحن لا يوجد لدينا مشكلة فى التواصل مع الناس ولم نستطع حتى هذه اللحظة بناء جذور ثقة بيننا وبين المواطن كما إننا لانجيد تسويق ما يتم إنجاز، مشيرا إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام أساءت للرئيس بسبب حماسها للرئيس.

جدية الدولة المصرية في الحوار الوطني

وحول الحوار الوطنى ومساعى الدولة المصرية للم الشمل وسماع جميع أطياف المجتمع، أكد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن هناك شخص يشغل منصب أحد أعضاء الامانة الخاصة بالحوار الوطنى قام بإشاعة أخبار عكس توجه الدولة المصرية وبالرغم من ذلك لم يحدث له شيئاء ومازال متواجداً فى أمانة الحوار الوطنى، لافتا إلى أن ذلك يدل على جدية الدولة المصرية فى الحوار الوطنى ولم تعمل على إقصاء أحد حتى لو كان معارضاً لسياستها.

ولفت إلى أنه لم يقصف قلم إلا إذا كان يستحق أن يقصف، ويتم الإفراج عن السجناء بناء على معايير قام بوضعها أعضاء لجنة العفو الرئاسى.

وتابع: "ذات يوم كنت أتحدث مع عصام العريان حول إمكانية العفو عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، نظراً لكونه كان مريضاً وبلغ من العمر 85 عاماً، فرد العريان وقال "مبارك لن يخرج سوى للقبر"، ويشاء الله أن يموت الرئيس مبارك وهو على سريره ويموت أعضاء جماعة الإخوان وهم داخل السجون.

وأضاف أن هذا سلوك الكيل بمكيالين، لذلك تحاول الإخوان التشكيك فى الحوار الوطنى ويهاجمون الدولة المصرية ويحاولون إسقاطها من جديد من خلال منصاتهم الإعلامية التى تدار من الخارج.

وأشار الجندي إلى أن مصر أعادت سياق علاقتها مع العالم منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يثير غضب الحاقدين هو تنوع العلاقات المصرية ولم نصبح أسري لأوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن ذلك تسبب فى نوع من القلق لدى الدول التى كانت لها علاقات خاصة مع مصر، لذلك أمننا القومى ممتد ودوائر علاقات.مع مختلف الإتجاهات والدول.

ترشيد الإستهلاك لمواجهة الأزمات

وأوضح نحن نحتاج إلى إعادة النظر فى الرفاهيات لترشيد الإستهلاك لمواجهة الأزمات ونحتاج إلى إعادة النظر فى بعض القرارات، فهناك بعض المسئولين يصدرون قرارات ويفشلون فى تطبيقها، لذلك أقول إن المسئول الذى لا يعرف كيفية تطبيق القانون لا يصدره، لإننا عندما تراخينا فى تنفيذ القانون أصبح القانون ليس له قيمة .

وأوضح أن قانون التصالح أثار لغط كبير، ودليل على أنه لابد أن ندرس الواقع جيداً قبل أن نصدر قرارات، لافتا إلى أن القانون فى مجمله إيجابى والحكومة فشلت فى توصيله للناس لذلك حدث اللغط.

وأكمل:"القانون تقدم بموجبه 2 مليون و800 الف طلب للتصالح ولم ينجز منهم سوى 70 ألف وذلك بسبب عدم وجود لجان بالشكل الكافى لفحص الطلبات وأدى ذلك إلى تعطيل القانون، وتم إجراء بعض التعديلات على القانون وينتظر العرض على مجلس النواب".

وأضاف أن قانون السايس لم يطبق بسبب إثارة اللغط ولم يدرس بشكل جيد مطالباً المسئولين بضرورة دراسة كل قانون دراسة جيدة ومعرفة أبعاده وكيفية تنفيذه قبل الإعلان عنه.

وكشف الجندي عّن إتجاة الدولة الأن إلى الإستثمار فى الطاقة المتجددة من خلال توليد الطاقة الشمسية والرياح ، وسيكون لدينا 42% من الوقود الحيوى فى عام 230