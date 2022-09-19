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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادى يكشف عن سبب عدم وجود محمد عواد فى قائمة منتخب مصر .. شاهد

صدى البلد

كشف الاعلامى مهيب عبد الهادى ، عن سبب عدم وجود محمد عواد لاعب نادى الزمالك فى قائمة منتخب مصر . 

 

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابة بموقع تويتر “ عدم وجود محمد عواد في قائمة المنتخب. بالتنسيق مع نادي الزمالك. لعدم وجود بديل ”. 

 

و حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على نادي إيلكت سبورت التشاد، بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.
 

واستطاع محمود عبد الرازق "شيكابالا" أن يسجل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي التشادي على "فيس بوك" قد أكتفت ببث عملية الأحماء قبل أن يتوقف البث مع انطلاق المباراة.

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