بعد الشر .. على ربيع يروج لـ فيلمه الجديد | شاهد

روج الفنان على ربيع لـ فيلمه الجديد “ بعد الشر “ ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ".

وعلق على ربيع " فيلمي القادم "بعد الشر “ انتظرونا ”.

و تصدر الفنان علي ربيع التريند، بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس بسبب عمل فني جديد، لكن بسبب خبر طلاقه لزوجته الثانية سلسبيل قنديل، بعد عام واحد فقط.

عقد قران ولم يدخل بها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن علي ربيع عقد قرانه فقط على زوجته الثانية ولم يدخل بها.

وأكد نشطاء السوشيال ميديا، أن علي لم يقم حفل زفاف، حيث كان مقررا زفاف الفنان الشاب على زوجته يوم وفاه الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما أدى إلى تأجيل الحفل مراعاة لمشاعر بناتها دنيا وايمي سمير غانم.