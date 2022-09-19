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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: سبب عدم وجود محمد عواد فى قائمة منتخب مصر.. وتعليق شوبير على فوز الريال

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مهيب عبد الهادى يكشف عن سبب عدم وجود محمد عواد فى قائمة منتخب مصر .. شاهد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، عن سبب عدم وجود محمد عواد لاعب نادى الزمالك فى قائمة منتخب مصر . 

 

فوز ريال مدريد على أتلتيكو.. ماذا قال شوبير

 

علق الإعلامى أحمد شوبير ، على فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

كهربا يشارك جمهوره بصورة له مع محمد شريف .. شاهد

نشر محمود كهربا لاعب ، النادى الأهلى ، صورة له مع زميله فى الفريق محمد شريف ، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع انستجرام . 

 

بعد الشر .. على ربيع يروج لـ فيلمه الجديد | شاهد

روج الفنان على ربيع لـ فيلمه الجديد  “ بعد الشر “ ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ".

 

 

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