أخبار السوشيال: سبب عدم وجود محمد عواد فى قائمة منتخب مصر.. وتعليق شوبير على فوز الريال

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، عن سبب عدم وجود محمد عواد لاعب نادى الزمالك فى قائمة منتخب مصر .

علق الإعلامى أحمد شوبير ، على فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

نشر محمود كهربا لاعب ، النادى الأهلى ، صورة له مع زميله فى الفريق محمد شريف ، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع انستجرام .

روج الفنان على ربيع لـ فيلمه الجديد “ بعد الشر “ ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ".