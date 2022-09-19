بدء العد التنازلي للصيف.. تعرف حالة الجو اليوم الاثنين

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر: إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم سيشهد طقسا معتدلا، وسيكون هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، ونحن الآن رسميًا فى العد التنازلي لفصل الصيف.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية



ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 32 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 21

وادي النطرون 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 19

سيوة 35 19

العريش 31 22

رفح 30 20

الطور 34 25

كاترين 29 18

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

طابا 31 23

نويبع 32 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بني سويف 31 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادى الجديد 37 20

أبوسمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27