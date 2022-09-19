أخبار التوك شو | روشتة عوض تاج الدين للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:"



روشتة عوض تاج الدين للوقاية من الانفلونزا الموسمية

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عدة نصائح للوقاية من مرض الانفلونزا الموسمية.



الببلاوي: كل الدول صاحبة النمو المرتفع مرت بظروف صعبة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن مصر تستطيع تحقيق إنجازات معقولة وجيدة في الملف الاقتصادي، ولا بد أن يشعر المواطن بالتفاؤل وأن يكون هناك جهدا مبذولا لحقيق النجاح، لأن الأوطان تبنى بعرق الشعوب.



نوبات عنيفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف به فرص لسقوط الأمطار خاصة النصف الثاني لفصل الخريف.



وجود كائنات فضائية.. فاروق الباز: آلاف الشموس والمجرات مجهولة

فجر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن الاحتمال قائم بلا شك.



قناة السويس: زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم تطبيق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها.



لجان جاهزة.. أحمد موسى يرد على المشككين في مشروعات الدولة.. شاهد

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة، أثناء حديثه عن المشككين في مشروعات الدولة المصرية، وخاصة مبادرة حياة كريمة وتبطين الترع في الريف.



نقيب أطباء الأسنان: نقوم بعمل حوكمة في توزيع البنج لمنع السوق السوداء.. فيديو

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن أزمة نقص البنج متكررة في مصر نتيجة الأزمة العالمية وهي مشكلة تواجه الكثير من الدول بسبب نقص الإنتاج المحلي و قلة الاستيراد.



وزير الصحة: الدولة تعمل على توعية الأمهات بخطورة عمليات الولادة القيصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.



وزير الصحة: لن نتهاون مع أي مسئول يتقاعس في حقوق المرضى

انتقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عدم انتظام الأطباء والتمريض والصيادلة بمستشفى الإيمان العام، خلال تفقده أقسام المستشفى في زيارة مفاجئة.



تامر أمين: جربت الحشيش وماعجبنيش.. وبنتي ما ظهرتش بكاش مايوه على تيك توك

قال الإعلامي تامر أمين، إنه إنسان مؤمن بالتوفيق وليست لديه ترجمة لكلمة الحظ، لافتًا إلى أنه لم يتعاط مخدر الحشيش أو الخمور في سن صغيرة، متابعًا: "أنا جربت الحشيش وأنا عندي 16 سنة وماعجبنيش، بس أنا مش متعاطي".



متحدث الصحة يكشف سبب انفعال الوزير بسبب مستشفى منفلوط المركزي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جولة اليوم بمحافظة أسيوط تأتي ضمن جولات يجريها الوزير لمختلف المحافظات للتأكد من سير العمل اليومي.