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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن وجود كائنات فضائية.. فاروق الباز: آلاف الشموس والمجرات مجهولة

كائنات فضائية
كائنات فضائية

فجر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن الاحتمال قائم بلا شك.

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وأضاف “الباز”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، أن الاحتمال قائم لعدة أسباب أهمها هو أن هناك آلاف الشموس الأخرى، والمجرات التي تكبرنا حجمًا، لافتا إلى أننا لم نعلم حتى الآن عن وجود حياة في مكان ما غير كوكب الأرض.

وجود بقايا عضوية لا يدل على وجود حياة

وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن وجود بقايا عضوية لا يدل على وجود حياة، مستدركا أن المواد العضوية يمكن أن توجد وليس في خلايا عضوية حية.

فاروق الباز كائنات فضائية سيد على كوكب الارض المواد العضوية

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