تامر أمين: جربت الحشيش وماعجبنيش.. وبنتي ما ظهرتش بكاش مايوه على تيك توك

قال الإعلامي تامر أمين، إنه إنسان مؤمن بالتوفيق وليست لديه ترجمة لكلمة الحظ، لافتًا إلى أنه لم يتعاط مخدر الحشيش أو الخمور في سن صغيرة، متابعًا: "أنا جربت الحشيش وأنا عندي 16 سنة وماعجبنيش، بس أنا مش متعاطي".

وأضاف تامر أمين، خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أنه ينتقد بعض الآراء التي تقولها رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، متابعًا: "الاثنين من أشهر المذيعات وأنجحهن وعاملين حالة حلوة، أنا يهمني إنك تعمل حالة بس الناس تفكر في اللي بتقوله".

ابنته لا تتصور على التيك توك بالكاش مايوه

وأكد الاعلامي تامر أمين، أن ابنته لا تصور نفسها على التيك توك بالكاش مايوه، معقبًا: "بالكاش مايوه مستحيل، أنا بنتي مؤثرة عظيمة على التيك توك، وكل فيديو لبنتي لازم يعدي عليا الأول".

وعقب تامر أمين، موجهًا حديثه للإعلامية رقية اليزيدي: "لو مطلعش كاش مايوه عارفين الشرشحة، ومفيش زعل لا انتي ولا كاست البرنامج".



