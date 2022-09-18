متحدث الصحة يكشف سبب انفعال الوزير بسبب مستشفى منفلوط المركزي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جولة اليوم بمحافظة أسيوط تأتي ضمن جولات يجريها الوزير لمختلف المحافظات للتأكد من سير العمل اليومي.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج آخر النهار، على قناة النهار،: "الهدف من جولة الوزير هو التواجد وسط المواطنين وحل مشاكلهم ومتابعة العمل في المستشفيات بنفسه، والتأكيد على أن المحافظات كلها على قدم المساواة من حيث الاهتمام".

واسترسل: "الدولة بكل أجهزتها تتحرك لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري"، مضيفا: “مستشفى منفلوط المركزي يقدم خدمة صحية وعلاجية لأكثر من 700 ألف نسمة من المصريين هناك”.

وأوضح أن العمل في بناء المستشفى بدأ منذ 2017 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، أي ما يقرب من 5 سنوات، لذلك سأل الوزير هل هناك معوقات في التدفقات المالية؟، لأنه دائما يلقى باللوم على عدم وجود تمويل كافٍ، وكانت الإجابة واضحة وصريحة "لا".

وأكد: "وزير الصحة وجد أنه لا توجد مشكلة في التمويل والتدفقات المالية منتظمة، ولا يوجد أي معوقات"، متابعا: "لا يليق بأي مكان في الجمهورية لأي شخص يتعامل بالشكل التقليدي، لذلك الوزير تحدث عن وجود تقصير، وطلب الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 3 أشهر وإلا سيتم التحقيق في الأمر".