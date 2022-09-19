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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلعت شاطرة.. آيتن عامر تروج لأحدث أعمالها الفنية

آيتن عامر
آيتن عامر

روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت آيتن عامر بوستر الأغنية والتي تحمل أسم “طلعت شاطرة”، وعلقت كاتبة: “طلعت شاطرة قريبًا”.

موجها رسالة لأبنه يوسف.. أحدث ظهور لطليق أيتن عامر بعد الإنفصال

نصيحة أوعي تحاولي تفهمي حاجة.. رسالة غامضة من طليق آيتن عامر

ونشرت سابقا الفنانة آيتن عامر مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا عبر خاصية الستورى، من كواليس أغنيتها “خطافة الرجالة”، والتى قدمتها بعد طلاقها من زوجها محمد عز العرب.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو الجديد: “لما الموزع فجأة فى نص الليل يقرر يحط كورال فى الأغنية!!”.

عز العرب وآيتن عامر 


نشر  مدير التصوير عز العرب، طليق آيتن عامر، فيديو عبر “إنستجرام”، لمقطع أغنية تبدأ بـ "هي دي النهاية"، حيث وضع اسم ابنه يوسف وابنته تيتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث ظهر أن هناك خلافا سيشتد بين الثنائي بسبب الأولاد.

الفنانة ايتن عامر ايتن عامر طلعت شاطرة أعمال ايتن عامر أغنية آيتن عامر

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