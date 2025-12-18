قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
فن وثقافة

"هنو" يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني

وزير الثقافة
وزير الثقافة
أحمد البهى

ضمن برنامج زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس هيئة متاحف قطر، لبحث سبل التعاون وتوسيع الشراكة في إقامة المعارض الفنية والتشكيلية بين الجانبين.
 
وضمن برنامج الزيارة، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رفقة نظيره القطري سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر 2025، بدرب الساعي بمنطقة أم صلال، والتي تنظمها وزارة الثقافة القطرية حتى 20 ديسمبر الجاري، تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر".
 


وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر تأتي تقديرًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية، وما تحمله من دلالات تعكس مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، والحرص على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

أحمد فؤاد هنو الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

