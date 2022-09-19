صفقة أجنبية منتظرة.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الفريق بشأن صفقات موسم الانتقالات الصيفية.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هناك صفقة أجنبية منتظرة داخل النادي الاهلي خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الاهلي مازال يدرس عددا من الاعبين الأجانب لضمهم، مشددا أن القرار الأول والأخير في يد مارسيل مولر المدير الفني للفريق الأول.

شبانة: كولر يضع كهربا تحت ميكرسكوب مدرب الأحمال بسبب القياسات



كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، وضع برنامج بدني خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق خلال الفترة الحالية

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر طلب من مدرب الأحمال متابعة كهربا خلال التدريبات إضافية في ملعب التتش بالجزيرة عقب انتهاء التدريب الأساسي للفريق.

وأضاف شبانة،اللاعب أكد له أن القرار جاء من أجل رفع الحمل البدني خصوصًا أنه لم يشارك في المباريات منذ يونيو الماضي وانتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي

وأتم، ظهور النتائج الخاصة بقياسات النفس لكهربا جاءت أقل من المتوقع "قليلة للغاية" وهو بسبب الغياب عن المباريات مما جعل كول يعيد تأهيله من جديد حتي يستطيع الحكم علي اللاعب بعد استبعاده من القائمة الأفريقية .