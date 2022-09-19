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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج الهيروين في دار السلام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين بدار السلام،  بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما.

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صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارف فتحي و ليد عبد الجواد وممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 7391 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهمان حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم الأول "سنجة" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واكد مجري التحريات، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياتها مفادها قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة فانتقل لحيث علم بوجودهم وأبصرهما يجرا عملية بيع للفافة بلاستيكية استبانها لجوهر مخدر "الهيروين" لآخر، وأحدهما ممسكًا بسنجة.

جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس دار السلام الهيروين المواد المخدرة

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