أخبار التعليم.. مجلس الآباء: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور.. ووفاة شاب بـ مستشفى طنطا بعد شهر من الغيبوبة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



حتى لا تتكرر مشاهد العنف على التختة الأولى.. خبراء يقدمون حلولا للأزمة

أيام قليلة ويبدأ عام دراسي جديد ويتكرر كل عام الصراع علي التختة الأولي في المدارس الحكومية لذلك تواصل موقع صدى البلد مع عدد من الخبراء وأولياء الأمور لمعرفة أسباب الظاهرة - كيف يمكن القضاء عليها - ومتى نرى الدراسة هادئة بلا مشاكل في المدارس الحكومية مثل الدولية.

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين



يتابع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الجهود المبذولة استعدادا للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق في أول أكتوبر القادم ، وفي هذا الاطار تتابع مجالس أمناء المحافظات استعدادات المديريات التعليمية للدراسة وما تم إنجازه في ملف صيانات المدارس وتقديم الدعم اللازم للمدارس قبل بدء الدراسة.



توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-



الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتسلم جائزة اليونسكو جيكجي لذاكرة العالم

تسلمت مكتبات الجامعة ووسائل التعلم التكنولوجية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة اليونسكو/ جيكجي لذاكرة العالم لعام 2022 تقديرًا لإنجازاتها في مجال التراث الوثائقي من خلال مجهودات مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة.

رئيس جامعة بنها يفتتح ملتقى التوظيف السنوي للخريجين

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الملتقى التوظيفي السنوي للخريجين بمجمع الكليات ببنها.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. القبول بكليات السياحة والفنادق



مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب الدبلومات الفنية من النظامين الثلاث والخمس سنوات، لحظة بلحظة، ويسعى الطلاب لمعرفة مؤاشرات القبول بكلية السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بها.

بعد غيبوبة شهرًا في حادث | وفاة شاب بـ مستشفى طنطا الجامعي

شهدت غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية اليوم وفاة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره بعد غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي استمرت لمدة 30 يوما، إثر تعرضه لحادث حال عودته من عمله كما من المرجح تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته.

