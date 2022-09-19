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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد غد.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة

مرتبات العاملين
مرتبات العاملين

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة بعد غد الأربعاء، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي.


وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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وأهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 المالية وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر


وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر الحالي، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.


أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

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